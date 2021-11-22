بعد أن صادر الاحتلال "كرفانه" الذي يعتاش منه.. المواطن سليمان مليحات يناشد عبر "وطن" الجهات المعنية بتوفير مصدر رزق لعائلته

وطن: ناشد المواطن، سليمان مليحات (32 عاماً)، من سكان منطقة المليحات شمال غرب مدينة أريحا، عبر وطن، الجهات المعنية، بتوفير مصدر رزق له، بعدما صادر الاحتلال اليوم الاثنين، "كرفانه"، الذي يعتاش منه، حيث يبيع من خلاله بعض السلع البسيطة التي تساعده ولو بشكل بسيط على تأمين احتياجاته اليومية، بعدما أصيب برصاص مستوطنين قبل أربعة سنوات برجله اليسرى، ما أدى إلى اصابته باعاقة دائمة، وبتر رجله، ما اضطره إلى أن يكسب قوت يومه بهذه الوسيلة، نظراً لوضعه الصحي.

ويكسب مليحات قوت يومه وأطفاله السته من بقالته الصغيرة المبنية من ألواح الصفيح "الزينكو" والخشب، في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات شمال غرب مدينة أريحا، فهذا العمل الوحيد الذي يستطيع القيام به منذ سنوات بعد أن بترت ساقه، بفعل رصاصة أطلقها عليه مستوطن.

وقبل أربعة سنوات، قصد مليحات (31 عاما) منطقة المعرجات، لرعي أغنامه، ليتفاجأ بالمستوطنين، حيث هاجموه وحاولو سرقة أغنامه، وعندما حاول الدفاع عن نفسه، أطلق أحد المستوطنين الرصاص الحي ليصيب قدمه، ويفتتها من الركبة ويتم بترها لاحقا بعد نقله إلى المستشفى.

وخلال العام الجاري هدم الاحتلال أكثر من مرة عدداً من البيوت في هذا التجمع البدوي ، في وقت تأتي إجراءات الاحتلال وفقا للمراقبين في اطار ما بات يعرف باسم " مخطط الضم " والذي تحاول فيه، دولة الاحتلال، اخلاء هذه التجمعات البدوية ومصادرة الأراضي لربط المستوطنات القائمة شرق رام الله بالمستوطنات "الزراعية" في محافظة أريحا والاغوار.