الاحتلال يعتقل مواطنين بينهم سيدة من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المقدسية رشا العيساوي، من منزلها في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد تفتيشه بدقة.

وقال والد رشا إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ابنته رشا وشرعت بتفتيشه دون ابراز أمر تفتيش، وعاثت فيه فسادًا.

وأضاف أن القوات اعتقلت ابنته رشا واقتادتها إلى مركز شرطة المسكوبية للتحقيق، وهي أم لخمسة بنات.

في السياق، اعتقلت مخابرات الاحتلال مساء اليوم الشيخ حسن عسل أثناء مروره بحاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأخلت شرطة الاحتلال اليوم سبيل الشقيقين سلطان وبلال رباح أبو الحمص من قرية العيسوية، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.

وكانا اعتقلا من منزلهما في العيسوية بعد الاعتداء عليهما وجميع افراد العائلة بالضرب المبرح، كما اعتقل خضر ومحمد.

ومددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف كل من وليد وربيع وحمزة غيث لمدة يومين، علما أنهم اعتقلوا فجر اليوم من منازلهم في الحارة الوسطى ببلدة سلوان بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

(صفا)