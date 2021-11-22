البنك الإسلامي الفلسطيني يسلم الجائزة النقدية الخامسة لحملة حسابات التوفير "فوق الـ 100 عالأكيد.. كل مرة رقم جديد"

وطن: سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة النقدية الخامسة لحملة حسابات التوفير "فوق الـ 100.. عالأكيد.. كل مرة رقم جديد" وقيمتها 165,000 شيكل للأخوين محمد وأزهار فرج الله نصار من محافظة شمال غزة.

وعبر الفائزان عن فرحتهما بفوز حسابهما المشترك بهذه الجائزة وأكدا أنها ستساعدهما في تحقيق الكثير من المشاريع التي يطمحان لها.

جاء ذلك خلال استقبال الفائزين في مكتب البنك في مدينة بيت لاهيا بحضور محافظ شمال غزة اللواء صلاح أبو وردة وعضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور ماهر الحولي ومساعد مدير عام البنك للفروع زايد شقير ومدير منطقة غزة عدنان الفليت وعدد من مدراء الفروع والمكاتب وجمع من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة.

وقال الفائز محمد نصار:" أشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على هذه الجائزة، كما أشكر كافة العاملين فيه على الخدمات المتميزة التي يقدمونها للعملاء وتشجعنا على استمرار التعامل مع البنك، كما أدعوا الجميع لتعزيز ثقافة الادخار لديهم ولدى ذويهم كونها مهمة لبناء مستقبلهم".

من جانبه هنأ مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي الفائزين معرباً عن أمله بأن تساهم الجائزة في مساعدتهما في تحقيق ما يطمحان إليه مضيفاً أن حملة "فوق الـ 100 عالأكيد.. كل مرة رقم جديد" تهدف لتعزيز ثقافة الادخار لدى العملاء لما لها من أهمية في الحفاظ على أموالهم بطريقة آمنة وتحقق لهم الربح وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وعبر السعدي عن شكره لجمهور العملاء على ثقتهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك مشيراً أن هذه الثقة تشكل حافزاً للمزيد من التطوير وتقديم خدمات أكثر تميزاً وتواكب متطلبات العصر الحديث، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية إسلامية متميزة.

وتتضمن الحملة خلال العام الحالي السحب على 6 جوائز نقدية متغيرة القيمة كل شهرين وكل منها أكثر من 100,000 شيكل (314,000، 202,000، 165,000، 181,000، 154,000، 303,000) ويمكن لكافة العملاء الحاليين والجدد أن يشاركوا فيها من خلال فتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، علماً أن كل إيداع إضافي بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى يمنح العميل فرصةً إضافية للربح.

ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة.

يشار الى أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.islamicbank.ps ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز الاتصال الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم للعملاء باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.



