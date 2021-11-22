وانتصر كايد على سجانه

وطن: علق الأسير كايد الفسفوس، مساء اليوم الاثنين، اضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر 131 يوما على التوالي.

وأشارت العائلة إلى أن الأسير علق إضرابه بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال على بقائه 23 يوماً في المشفى للعلاج، وتجميد الاعتقال الإداري بحقه، ثم ينقل بعدها إلى مشفى فلسطيني.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل أسبوع بأن محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير الذي يمر بوضع صحي حرج.

وحذرت الهيئة من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير الفسفوس الذي أضرب عن الطعام منذ 131 يومًا والقابع في مشفى "برزلاي" الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "الأسير يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".