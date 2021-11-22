وفد مقدسي يزور جناح حي "لنا" في معرض فلسطين العقاري

وطن: زار وفد من مدينة القدس، اليوم الاثنين، جناح حي "لنا" القدس في معرض فلسطين العقاري بمدينة رام الله، وذلك تحت عنوان "القدس تسكن فينا".

وشارك في الوفد المقدسي؛ مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، ورجال أعمال، وعدد من أعضاء نقابة المعلمين في القدس، وأكاديميين، بدعوة من مؤسسة شباب من أجل القدس للثقافة والفنون، على هامش معرض فلسطين العقاري، للاطلاع على المشاريع العقارية في القدس.

واستقبلت مديرة حي "لنا" ايناس موسى، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة د. أمينة عويس، الوفد المقدسي في جناح "لنا" الذي أمه مئات المواطنين لليوم الثاني على التوالي.

وأعرب الوفد المقدسي عن إعجابه الكبير بجناح "لنا"، وفخره بالمشروع الأكبر في تاريخ المدينة الحديث والذي يعزز عجلة الاقتصاد في القدس ويساهم في تطوير نسيجها العمراني، بحيث يطور أنماط متعددة من الشقق السكنية والبنية التحتية والمساحات العامة فيها، إضافة إلى أنه يضمن لأبناء شعبنا فرص عمل متعددة في مدينتنا الحبيبة.

وأطلعت موسى الوفد المقدسي الضيف على تفاصيل مشروع حي "لنا" الذي يتم تطويره من قبل مجموعة مسار العالمية، التي نفذت مشاريع كبيرة غير مسبوقة أهمها تأسيس وبناء مدينة روابي في فلسطين.

وقالت إن الحي لاقى إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الإعلان عن إطلاق المشروع رسميا، خاصة أنه يقدم العديد من الخيارات لأهالي القدس الذين يبحثون عن الشقق الفاخرة بمواصفات عالية والاستقرار.

وأضافت أن حي لنا هو الأول من نوعه في القدس، سواء من حيث حجم الاستثمار الذي يبلغ مليار شيقل، ويلبي كافة الاحتياجات السكنية والترفيهية والاجتماعية لأهلنا في القدس،

وأشارت إلى أن "لنا" حي عصري متكامل يسعى لخدمة الفلسطينيين في مدينة القدس، والارتقاء بحياة السكان من خلال توفير أعلى معايير الراحة والرفاهية والشقق السكنية الفاخرة بتصاميمها العصرية لتناسب مختلف الاحتياجات والأذواق.

يشار إلى أن حي "لنا" يمتاز بمساحات خضراء، وأماكن ترفيهية لجميع أفراد العائلة، ومركز تجاري عصري، ومنطقة خاصة لبناء مدرسة. وتضم البنايات مداخل "لوبي" فاخرة مؤهلة بموظفي استقبال، بالإضافة إلى مواقف سيارات خاصة داخلية، وغرف تخزين، كما تحتوي كل بناية على مصعدين. وتحتوي كل بناية على خيارات متعددة من الشقق منها مع حدائق وأخرى بمدخل خاص، عدا عن الشرف الخارجية الكبيرة، وذلك بمساحات متعددة تتراوح بين غرفتين إلى أربع غرف نوم وحمامين إلى ثلاثة ومطبخ مجهز لكل شقة، إضافة إلى نظام تدفئة تحت البلاط، ونظام تبريد مركزي. وتتراوح مساحات الشقق بين 90 مترا مربعا – 190 مترا مربعا.