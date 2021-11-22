الرئيس يصل روسيا ويلتقي الرئيس بوتين غدا

وطن: وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء.

وسيطلع الرئيس، نظيره الروسي على آخر التطورات السياسية، وسيناقشان سبل تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين.

وسيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة، وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.