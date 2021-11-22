الأسير عياد الهريمي ينتزع حريته بعد اضرابه عن الطعام

وطن: علقّ الأسير عياد الهريمي، اليوم الاثنين إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس بأن الأسير الهريمي علق إضرابه بعد توصله مع إدارة سجون الاحتلال بتحديد سقف اعتقاله الإداري حتى تاريخ الرابع من اذار المقبل.

الجدير ذكره أن الأسير الهريمي البالغ من العمر (28 عاما) من مدينة بيت لحم، مضرب منذ 62 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وعانى الأسير الهريمي من أعراض صحية خطيرة حيث لم يتلق خلال فترة إضرابه أي مدعمات، الأمر الذي زاد الخطورة على حياته، إذ عانى من آلام في جميع أنحاء جسمه.