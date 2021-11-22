المرصد يصدر ورقة سياسات جديدة بعنوان: "توزيع اللقاحات في فلسطين: أي عدالة تحت الاستعمار؟!"

وطن: أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية – المرصد، ورقة سياسات جديدة تحت عنوان "توزيع اللقاحات في فلسطين: أي عدالة تحت الاستعمار؟!".

وجاءت هذه الورقة التي اعدتها هند بطة كجزء من عمل المرصد على قضية الحق في الصحة ارتباطاً بتحليل سياسات الاحتلال العنصرية، والواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تفرضه سياسات السلطة الفلسطينية.

وتتناول الورقة عدة محاور، حيث تسلط الضوء في المحور الأول على آليات توزيع اللقاحات وتصنيعها ضمن النظام العالمي القائم حالياً، وأوجه اللامساواة التي فرضها هذا النظام، والتي انعكست على شكل فجوات في نسب التطعيم حول العالم، كما تحاول الورقة تسليط الضوء على الكيفية التي عملت من خلالها حكومة الاحتلال على استغلال الجائحة لتحقيق مكاسب سياسية على مستوى العالم، سواء من خلال استغلال امكانياتها الاقتصادية الكبيرة أو من خلال استخدام نظامها الصحي وتقدمها التكنولوجي.

فيما تطرقت الورقة إلى أبرز الانتهاكات والتضييقات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، كان على رأسها حرمانهم من اللقاحات مع بداية حملات التطعيم في العالم، وحرمانهم من الخدمات الصحية. إضافة إلى ذلك، تطرقت الورقة إلى صفقة اللقاحات التي أبرمتها وزارة الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر العالمية، ومن ثم مع الاحتلال، وأوجه الخلل في هذه الصفقة! كما تناولت الورقة أبرز تدخلات السلطة الفلسطينية في القطاع الاجتماعي والصحي خلال الجائحة.

في الختام، قدمت الورقة مجموعة من التوصيات، كان من أبرزها وجود حاجة وضرورة للتركيز على قطاع غزة كمكان تتكثف فيه الانتهاكات التي يمارسها ومارسها الاحتلال خلال الجائحة، وكمظهر واضح لتشابك السياسي مع الصحي، وضرورة نقاشهما بشكل تقاطعي خاصة في فلسطين التي تخضع للاستعمار. كذلك الحاجة إلى تطوير سياسة حماية اجتماعية قادرة على التجاوب مع حالات الطوارئ والأزمات، وبحيث تكون موجهة للفئات المهمشة التي تضررت أكثر من غيرها خلال الجائحة، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأسر الفقيرة.

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