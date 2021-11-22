جيش الاحتلال يزعم الكشف عن بنية عسكرية لحركة حماس في الضفة

وطن: زعم جيش الاحتلال انه كشف بنية تحتية عسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال انه بالتعاون مع "الشاباك" وشرطة الاحتلال، قام على مدى الأشهر الأخيرة، بتنفيذ أكثر من 50 عملية اعتقال طالت عناصر من حماس، على علاقة بمحاولة تنظيم بنية تحتية واسعة النطاق للحركة في الضفة الغربية، تهدف لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واشار جيش الاحتلال الى انه جرى اعتقال عدد كبير من عناصر حماس، وضبط وسائل قتالية كالاسلحة والمتفجرات ومعدات عسكرية مثل الأحزمة الناسفة كبيرة الحجم.