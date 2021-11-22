استطلاع وطن: 76 بالمئة يحملون الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي.

وطرحت وطن، خلال الايام الماضية، على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي؟

وقد قال 76 بالمئة ممن شاركوا في هذا الاستطلاع ان الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني هي من تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي.

بينما رأى 13 % من المستطلعين ان التجار ومستوردي السلع هم من يتحملون ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، في حين ارجع 11 بالمئة من المستطلعين ارتفاع الأسعار في السوق المحلي الى ارتفاعها عالميا .