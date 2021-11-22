السفارة الأمريكية تنصح موظفيها بتجنب البلدة القديمة في القدس المحتلة

وطن: نصحت السفارة الأمريكية لدى الاحتلال موظفيها وعائلاتهم، الإثنين، بتجنب الذهاب إلى البلدة القديمة في القدس، حتى إشعار آخر.

وجاء ذلك بعد العملية الفدائية، الأحد، بالبلدة القديمة التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين، قبل استشهاد المنفذ.

وقالت السفارة الأمريكية في تنبيه أمني مكتوب، الإثنين: "نظرًا لأن الحوادث الأمنية غالبًا ما تحدث دون سابق إنذار، فإننا نشجع المواطنين الأمريكيين بشدة على توخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني".

وأضافت: "بسبب الحوادث الأمنية الأخيرة، في، وَحَولَ البلدة القديمة في القدس، نُصح موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم بتجنب البلدة القديمة حتى إشعار آخر".