غانتس يحث واشنطن والاتحاد الأوروبي على دعم السلطة

رام الله - وطن: دعا وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا، منعا لانهيارها.

وعن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة ، أشار غانتس إلى "ضرورة تعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية وبناء الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

وتابع غانتس: "يجب اتخاذ خطوات تساهم في الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي. إجراءات تعود بالفائدة على إسرائيل والفلسطينيين"، معتبرا أنه على "الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط الأخرى اغتنام الفرص في المنطقة".