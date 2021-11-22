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غانتس يحث واشنطن والاتحاد الأوروبي على دعم السلطة

22.11.2021 07:53 AM
غانتس يحث واشنطن والاتحاد الأوروبي على دعم السلطة

رام الله - وطن: دعا وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، إلى دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا، منعا لانهيارها.

وعن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة ، أشار غانتس إلى "ضرورة تعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية وبناء الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

وتابع غانتس: "يجب اتخاذ خطوات تساهم في الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي. إجراءات تعود بالفائدة على إسرائيل والفلسطينيين"، معتبرا أنه على "الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط الأخرى اغتنام الفرص في المنطقة".

 

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