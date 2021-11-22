قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - وطن: شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة تخللتها اعتقالات .

ففي محافظة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال اكثر من منطقة، فقد داهمت المدينة واعتقلت بهاء أبو ستة، ويزن جعار، كما اقتحمت في الاثناء مخيم نور شمس في المدينة واعتقلت تيسير جابر، وداهمت كذلك بلدة بلعا واعتقلت بهاء شحرور، واقتحمت بلدة صيدا واعتقلت عماد عودة، كما اعتقلت معاذ فتحي خصيب من بلدة قفين.

وفي وادي الفارعة جنوب طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم واعتقلت الشاب مراد صبح، كما اعتقلت من مدينة نابلس عبد الله إسلام البيتاوي.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة القدس 3 شبان من عائلة غيث هم وليد عادل غيث، وربيع نضال غيث، وحمزة نضال غيث.