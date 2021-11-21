العاروري: القدس موضوع مفصلي لدى حماس

وطن: أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، الأحد، على أن قضية القدس هي موضوع مفصلي لدى حماس، مشدداً على ضرورة الدفاع عنها.

وقال العاروري، في لقاء عبر فضائية الأقصى، إن "القدس هي المحرك الرئيس لكل أحرار العالم وهي صمام الأمان، وهي قضية عقائدية لا يمكن التفريط بها، ومن الواجب على أمتنا النهوض والقتال لأجل تحريرها من الاحتلال".

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده للقيام بواجبهم للدفاع عن القدس والأقصى المبارك.

وتقدم نائب رئيس حركة حماس بالتعازي من عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم، مشيرا إلى أنه كان من المرابطين في المسجد الأقصى وذو سيرة عطرة.

وأضاف "حركة حماس تتشرف أن يكون الشهيد فادي أحد كوادرها"، مشدداً على أن إرادة شعبنا تتجدد بالمقاومة يوماً بعد يوم.

ونفذ الشهيد أبو شخيدم عملية بطولية صباح اليوم في باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.