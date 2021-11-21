الاحتلال يفرج عن المعتقلين من عائلة الشهيد أبو شخيدم، ومسيرة حاشدة دعما لـ"عملية باب السلسلة"

وطن: أفرجت قوات الاحتلال عن ابنة الشهيد هبة أبو شخيدم وطفله عبدالله وأشقائه وسام وحسام وشادي أبو شخيدم بعد اعتقالهم والتحقيق معهم منذ ساعات الصباح.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت منزل الشهيد فادي أبو شخيدم، في مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد؛ واعتقلت أفرادا من عائلته، كما اقتحمت قوة من شرطة ومخابرات الاحتلال مدرسة الرشيدية حيث كان يعمل الشهيد مدرسًا للتربية الإسلامية، واعتقلت شابًا من أمام مبنى المدرسة.

ونفذ الشهيد أبو شخيدم عملية إطلاق نار في باب السلسلة بالقدس المحتلة، صباح اليوم، أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وانطلقت مسيرة حاشدة في مخيم شعفاط، مساء اليوم، توجهت إلى منزل، الشهيد أبو شخيدم، وردد المشاركون الذين يحملون الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس، شعارات داعمة للعملية ورافضة لجرائم الاحتلال في القدس.

واندلعت مواجهات بين مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومقدسيين في البلدة القديمة ومخيم شعفاط وبلدة سلوان، فيما اقتحم مستوطنون البلدة القديمة في القدس، ورفعوا العلم الإسرائيليّ في ساحة باب العامود.