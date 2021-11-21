النيابة والشرطة تباشران التحقيق بواقعة وفاة طفل في أريحا

وطن: باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة طفل 12 عاماً في بلدة الجفتلك في الأغوار شمال مدينة أريحا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول طفل 12 عاماً متوفياً لمشفى أريحا الحكومي جراء الاشتباه بتعرضه لصعقة كهربائية.

وأضاف: على الفور انتقلت وكيل النيابة العامة على رأس قوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة للمشفى لمباشرة الإجراءات القانونية، حيث أتمت النيابة العامة بمرافقة الطبيب الشرعي إجراءات الكشف الظاهري على الجثة.