الخارجية: وفاة لاجئة فلسطينية في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا، ونتابع أوضاع مواطنينا العالقين هناك





وطن: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها أوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا من النواحي كافة.



وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إنه وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يتابع سفير فلسطين لدى بيلاروسيا خالد عريقات هذه القضية على مدار الساعة، وتبذل السفارة قصارى جهودها في التواصل مع مواطنينا في المنطقة العازلة، الذين يصعب معرفة عددهم بشكل دقيق.



وأكد السفير عريقات أن السفارة تتلقى المعلومات عنهم إما من خلال الدولة المضيفة مباشرة أو من خلال اتصالهم أو ذويهم بالسفارة، مبينا أنهم جاءوا ضمن تأشيرات سياحية أو تأشيرات للالتحاق بالجامعة، والسفارة تقدم لهم الخدمات اللازمة والممكنة بما في ذلك العودة وتمديد الإقامة وتقديم بعض الاحتياجات الشخصية، ومتابعة الحالات التي فقدت جواز سفرها أو وثيقتها.



وأفاد بأنه توجد حالة وفاة لسيدة فلسطينية من حلب وجارٍ العمل على إعادة جثمانها لذويها بناء على طلبهم.



والتقى السفير عريقات بممثل الصليب الأحمر الدولي، ومسؤولي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة المطلوبة لهم، بما يضمن صحتهم وسلامتهم وحل مشاكلهم وطمأنة ذويهم عليهم.



يشار إلى أن عددا من الفلسطينيين اللاجئين من العراق وسوريا إضافة إلى مئات المهاجرين من دول أخرى عالقون في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا منذ نحو أسبوع، أثناء محاولتهم التوجه عبر بيلاروسيا إلى أوروبا.



