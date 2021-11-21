حزب الله: عملية القدس المحتلة رسالة للاحتلال
21.11.2021 05:45 PM
وطن: أشاد حزب الله بالعملية الفدائية التي نفذها الشيخ فادي ابو شخيدم في القدس المحتلة صباح اليوم.
وقال الحزب في بيان له " نتقدم بآيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة حماس وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة".
وأكد حزب الله ان"هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات، وتبعث برسالة قوية لكيان العدوان ان كل جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد".
وأضاف"ان هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات".