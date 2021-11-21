وطن الأخبار عربي دولي

حزب الله: عملية القدس المحتلة رسالة للاحتلال

21.11.2021 05:45 PM
حزب الله: عملية القدس المحتلة رسالة للاحتلال

وطن: أشاد حزب الله بالعملية الفدائية التي نفذها الشيخ فادي ابو شخيدم في القدس المحتلة ‏صباح اليوم.

وقال الحزب في بيان له " نتقدم بآيات التبريك الى الاخوة المجاهدين في حركة  حماس ‏وفصائل المقاومة وشعبنا الفلسطيني الأبي بهذه العملية الجريئة".‏

وأكد حزب الله ان"هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏من عمليات قتل واعتقال وتدمير للبيوت وتجريف للمزروعات، وتبعث برسالة قوية لكيان العدوان ان كل ‏جرائمه وعملياته الارهابية لن تبقى من دون رد".‏

وأضاف"ان هذه العملية وما سبقها وما سيليها من عمليات بطولية هي تأكيد عملي على حيوية الشعب ‏الفلسطيني وعزيمته الراسخة على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات".‏

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير