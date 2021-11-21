اعتقال شاب من جنين بزعم طعن مستوطن في يافا

وطن: قالت شرطة الاحتلال إن قواتها اعتقلت شابا فلسطينيا (18 عاما) من محافظة جنين، بادعاء الاشتباه تنفيذه عملية طعن مستوطن (67 عاما) في مدينة يافا بعد ظهر اليوم، الأحد.



وبحسب بيان الشرطة، فإنه في أعقاب طعن المستوطن في يافا، نفذت قوات الشرطة عمليات بحث واسعة عن منفذ الطعن، شملت إطلاق مروحيات في سماء المدينة، وبعد وقت قصير اعتقل شاب فلسطيني لا يحمل تصريحا بالدخول إلى الداخل المحتل في مبنى قريب من موقع الحادث.



ونقلت شرطة الاحتلال الشاب الفلسطيني إلى التحقيق في مركز شرطة منطقة "تل أبيب". واعتبرت الشرطة أنه يتعزز الاعتقاد بأن الطعن هو "عملية عدائية" في أعقاب تحقيق أولي.



وقبل اعتقال الشاب الفلسطيني، قالت شرطة الاحتلال إن خلفية الطعن ليست واضحة، وانه لم يُسرق شيئا من الرجل الذي تعرض للطعن أو من زوجته.



ومنح مضمدون من "نجمة داود الحمراء" إسعافات أولية للمستوطن، ونقلوه إلى مستشفى "وولفسون" ووصفت حالته بأنها متوسطة ومستقرة.



وقال المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، زاكي هيلر، إنه "شاهدنا رجلا في الـ67 من عمره يجلس على الرصيف وبكامل وعيه، وكان يعاني من إصابات طعن في جسده. ومنحناه علاجا طبيا منقذا للحياة شمل وقف نزيف وعلاجا بادوية ونقلناه إلى المستشفى بسرعة".



واستشهد صباح اليوم فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط، برصاص شرطة الاحتلال، وذلك خلال اشتباك مسلح وتنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة، في منطقة باب السلسلة في القدس القديمة. والقتيل هو إلياهو كاي (26 عاما) من مستوطنة "موديعين" ويعمل مرشدا في باحة حائط البراق. وهاجر مؤخرا إلى دولة الاحتلال من جنوب أفريقيا.



ولاحقا اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد. وأفاد شهود بأن قوة خاصة إسرائيلية داهمت مخيم شعفاط شرقي القدس، قبل أن تقتحم منزل الشهيد واعتقال شقيقه، وسام، ونقله إلى جهة غير معلومة.



(عرب 48)



