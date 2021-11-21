جامعة بوليتكنك فلسطين والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوقعّان اتفاقية تعاون في مجال الدراسات العُليا

وطن: ضمن المسؤولية المُجتمعية التي تتبناها جامعة بوليتكنك فلسطين مع مؤسسات المُجتمع وقّع رئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم مع الاتحاد العام للمُعلمين الفلسطينيين ويمثله رئيس الاتحاد الاستاذ سائد ارزيقات، صباح اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مُشترك بهدف دعم وتمكين المُعلمين في وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال تقديم منح لمُنتسبي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في جامعة بوليتكنك فلسطين في برامج الماجستير المُختلفة في الجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور رائد عمرو، وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نافذ ناصر الدين.

وأشاد برهم الى أهميّة ترسيخ الشراكة الحقيقية مع المؤسسات التعليمية والتربوية، والتعاون بشكل مُستمر في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، والتي تخدم مُنتسبي الاتحاد من خلال الخبرات الموجودة في الجامعة والمنح الجزئية التي ستقدمها الجامعة للمُعلمين في وزارة التربية والتعليم.

وثمّن ارزيقات هذه المُبادرات التي تعكس المسؤولية المُجتمعية للجامعة، وتقديرها للدور الهام الذي يضطلع به المعلم الفلسطيني، وما يقدمه من جهود مُميّزة تجاه الوطن وابنائه.

واكّد ارزيقات، على سعي الاتحاد العام للمُعلمين الفلسطينيين لمُساعدة المُعلمين وتوفير ما يمكن من خدمات وتسهيلات بهدف التطوير المُستمر، وتقدير جهودهم ورسالتهم النبيلة مُعرباً عن شكره لرئيس جامعة بوليتكنك فلسطين على هذه اللفتة الكريمة تجاه المُعلمين.

والجدير بالذكر أنّ جامعة بوليتكنك فلسطين تساهم دوماً في عملية التنمية المُستدامة وتزويد السوق الفلسطيني بما يحتاجه من الكوادر والكفاءات اللازمة لعملية بناء الوطن في المجالات المُختلفة، وتعود بنود هذه الاتفاقية بنتائج مُثمرة على الجانبين اللذين يبذلان جميع الجهود المُمكنة للمُضي قدماً في مجال البحث والتطوير.