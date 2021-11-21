حريات: الانتخابات المحلية ضرورة مجتمعية ومدخل للانتخابات العامة

وطن: نفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" أربعة لقاءات حوارية مع المواطنين في أربع هيئات محلية وهي عصيرة القبلية وعصيرة الشمالية في محافظة نابلس، بيت عنان في محافظة القدس، وزيتا في محافظة طولكرم.

ويأتي ذلك ضمن مشروع " المشاركة في الانتخابات المحلية ضرورة مجتمعية ومدخل للانتخابات العامة" الذي ينفذه المركز بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ضمن مشروع "الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني" الممول من الاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه اللقاءات ضمن 11 لقاء سينفذها المركز في المواقع التي ستجري فيها الانتخابات.

وهدفت اللقاءات إلى حث المواطنين الفلسطينيين على المشاركة في الانتخابات المحلية باعتبارها ضرورة مجتمعية، ومصلحة للمواطن الفلسطيني في انتخاب ممثليهم وتجديد الهيئات المحلية التي تقدم له الخدمات الأساسية، كما تأتي في سياق تكريس دورية الانتخابات المحلية لضمان إجراء المرحلة الثانية منها.

وأكد المشاركون في اللقاءات وممثلو القوائم الانتخابية ومرشحوها على أهمية إجراء هذه الانتخابات بالمرحلتين، وعدم تأجيلها تحت أي ظرف، لدورها في تعزيز صمود المواطنين ، وعلى أمل إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) التي تعطي الشرعية للنظام السياسي، وترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز سيادة القانون وتكريس الفصل بين السلطات، وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، من خلال الدعوة إلى الإسراع لتحديد موعد قريب للانتخابات العامة باعتبارها حق دستوري للمواطن ومطلباً وطنياً للخروج من الحالة الراهنة.

كما شدد المواطنون على أهمية تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، بما يعزز مكانة المرأة والشباب في الهيئات المحلية ويعمل على تطوير النظام الانتخابي بما يضمن اختيار الكفاءات في المجالس المحلية.