الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية القدس ويعتقل ثلاثة من عائلته

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر يوم الأحد، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات في محيطه.

وأفاد شهود عيان أن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا مخيم شعفاط، وداهموا منزل الشهيد أبو شخيدم بعد ان حاصروه، واعتدوا على أفراد عائلته بالضرب بهمجية.

واعتقلت قوات الاحتلال ابنة الشهيد ابو شخيدم وشقيقه شادي وابن شقيقه، بعد اقتحام منزلهم في شعفاط.

كما منعت القوات شقيقة الشهيد أبو شخيدم وقريباته من دخول منزله في المخيم، للاطمئنان على والدته المريضة، واستدعت شقيقه وسام أبو شخيدم للتحقيق معه.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين ومنعتهم من التصوير في محيط منزل الشهيد، كما اعتقلت شابًا على حاجز مخيم شعفاط، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وكان العشرات من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا مدرسة الراشدية في مدينة القدس، التي يعمل فيها الشهيد مدرسًا.