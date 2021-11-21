وفد من مجموعة القدس للمستحضرات الطبية يزور جامعة النجاح الوطنية

وطن: استقبل رئيس جامعة النجاح الوطنية الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، وفداً من مجموعة القدس للمستحضرات الطبية، برئاسة مديرها العام رامي قطب، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والطبي، وتكامل الأدوار بينهما.

ورحب أ. د. زيد بالوفد الضيف شاكراً زيارته للجامعة، مؤكداً على أهمية تطوير التعاون بين القطاع الطبي والأكاديمي وبناء العلاقات التكاملية مع قطاع الصناعات الدوائية لخدمة المجتمع.

وأشاد أ. د. زيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الشركة وبحرصها الدائم على تطوير العلاقات مع الجامعة، وقدم لمحة عن إنجازات الجامعة وبرامجها ومشاريعها في المجال، وأهمها وحدة النجاح للأبحاث الحيوية والسريرية.

بدوره، أعرب قطب عن سعادته بهذه الزيارة مشيداً بدور الجامعة على الصعيدين التعليمي والمجتمعي، كما أكد على ضرورة استدامة هذه العلاقة وتعزيزها من خلال عقد الشراكات الفاعلة التي تعود بالفائدة أولا على المجتمع والطلبة، خاصة في مجالات الدراسات الدوائية وفقاً للقوانين والتعليمات المحلية والدولية.

واستعرض قطب تاريخ مجموعة القدس للمستحضرات الطبية ونطاق عملها الواسع، وأهمية العمل المشترك بشكلٍ متوازٍ مع الجامعة وطلبتها من التخصصات الطبية على المديين القريب والبعيد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجامعة الدؤوب لتعزيز علاقاتها مع كافة مؤسسات الوطن بمختلف مجالات عملها ولا سيما الطبية والصحية؛ من أجل تطوير الخدمات الصحية والمساهمة الفاعلة لحماية ‏المواطن الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة القدس للمستحضرات الطبية هي شركة فلسطينية إقليمية تعمل في مجال التطوير العلمي، التصنيع والتسويق للأدوية البشرية والبيطرية منذ ما يزيد عن 50 عامًا، ولديها انتشار إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال مصانعها المنتشرة في فلسطين، الأردن والجزائر. وتسوّق الشركة مستحضراتها في أكثر من 18 دولة حول العالم.