الاحتلال يقتحم منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط ويستدعي شقيقه للتحقيق

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط في القدس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وسلمت قوات الاحتلال شقيق الشهيد وسام، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "المسكوبية".

يذكر أن المواطن أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، استشهد برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد تنفيذه عملية فدائية قتل فيها جندي من جيش الاحتلال، واصيب 3 اخرين.