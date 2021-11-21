حماس: الشهيد أبو شخيدم أحد قيادات الحركة بشعفاط والعملية تحذير للاحتلال

وطن: قالت حركة "حماس" إن "جرائم الاحتلال لن تبقى دون رد رادع، وإن سيف القدس لا يزال مشرعا."

وزفت الحركة الشهيد الشيخ فادي محمود أبو شخيدم، القيادي في الحركة بمخيم شعفاط، والذي نفذ عملية باب السلسلة في القدس المحتلة اليوم.

وقالت الحركة في بيان نعي إن "الشهيد أمضى حياته في القدس بين دعوة وجهاد، وتشهد له أرجاء المدينة وجنبات المسجد الأقصى، وها هو يرتقي اليوم بعد معركة بطولية جندل فيها قوات الاحتلال، وأوقع فيهم قتلى وجرحى."

وأكدت حماس " أن رسالة العملية البطولية تحمل التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها."

وشددت حماس على أن "خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلحة هو القادر على لجم العدو ووقف عدوانه."

وأوضحت أن "شعبنا الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف إلى تكريس الاحتلال، والتنصل من حقوق شعبنا التاريخية."

وأكدت الحركة أن "جرائم الاحتلال لن تبقى دون رد رادع، وأن سيف القدس لا يزال مشرعا."

ودعت أبناء شعبنا للاستمرار في "الرباط في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة لتدنيس ساحاته."