"هيئة الأسرى" تحذر من تدهور الظروف الصحية للمضربين أبو هواش والهريمي

وطن: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد من تدهور الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام هشام أبو هواش وعياد الهريمي .

وفي هذا السياق، بينت الهيئة بأن الحالة الصحية للأسير هشام إسماعيل أبو هواش (39 عاما) من مدينة دورا الخليل والمضرب عن الطعام منذ 97 يوما ، يعاني من هزال وضعف شديدان، وأوجاع في كافة أنحاء الجسد وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي، كما يعاني الأسير من التقيؤ بشكل مستمر، حيث وصل وزن الأسير الى 50 كيلو .

ويذكر أن الأسير ابو هواش أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات داخل سجون الاحتلال وهو متزوج وأب لخمسة أطفال .

أما عن حال الأسير عياد الهريمي (28 عاماً) من مدينة بيت لحم والمضرب عن الطعام منذ 60يوماً، يقبع في سجن "عيادة الرملة" وهو كذلك يعاني من أعراض صحية خطيرة ولا يتلقى أي مدعمات ، اذ يعاني من آلام في جميع أنحاء جسمه ولا يستطيع الوقوف على قدميه اضافة الى معاناته من عدم وضوح بالرؤية وتقيؤ بشكل مستمر.

يذكر أن الهريمي معتقل إداري منذ شهر نيسان/ أبريل 2021، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، وبلغ مجموع اعتقاله تسع سنوات .

وطالبت الهيئة مجدداً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة الصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والسريع لوقف سياسة الاعتقال الإداري لا سيما بحق الأسرى المضربين عن الطعام وإيجاد حلول جدية لقضاياهم قبل استشهادهم أو إصابتهم بأضرار صحية خطيرة على المدى البعيد .