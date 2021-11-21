وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة و 175 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 23، الخليل 40، طولكرم 8، طوباس 3، جنين 10، رام الله والبيرة 24، ضواحي القدس 2، نابلس 5، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت، قطاع غزة 60".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، الخليل 30، طولكرم 1، طوباس 4، جنين 13، رام الله والبيرة 15، ضواحي القدس 4، نابلس 7، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، سلفيت، قطاع غزة 100".

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في طوباس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.