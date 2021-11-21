عملية فدائية في القدس المحتلة

وطن: ذكرت مصادر محلية ان عملية فدائية وقعت صباح اليوم قرب باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وافادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة 4 من جنود الاحتلال باشتباك مسلح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما اكدت مصادر محلية استشهاد منفذ العملية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن اثنين من المصابين بحالة خطيرة، فيما تم إطلاق النار على منفذ العملية واستشهاده.

وذكرت طواقم الاسعاف الاسرائيلي ان أحد المصابين في عملية إطلاق النار في القدس حالته خطيرة جدا "حالة ميؤوس منها".

وذكرت مصادر عبرية ان اشتباكا مسلحا وقع صباح اليوم عند باب السلسلة في القدس المحتلة .

ولفتت المصادر ان العملية خلفت عدة إصابات في صفوف المستوطنين، بينما ذكرت مصادر عبرية انه جرى اطلاق النار على المنفذ واستشهاده .

واغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة في أعقاب إطلاق نار قرب باب السلسلة.