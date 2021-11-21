رئيس "الشاباك" زار الأردن سرا

وطن: ذكرت مصادر عبرية، ان رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، زار مؤخرا، الأردن، بعد زيارات مماثلة قام بها إلى العاصمة المصرية القاهرة وإلى مدينة رام الله.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، أن هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها رئيس "الشاباك" إلى نظرائه في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه قبل خمسة أسابيع ونصف، بعد زيارة القاهرة ورام الله.

وخلال زيارته للعاصمة عمان، عقد رئيس جهاز "الشاباك" اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الأردن، حيث تم التباحث في ملفات أمنية عدة.

يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين التقى بار بالرئيس محمود عباس، في مقر المقاطعة في رام الله.

وسبق ذلك، قيام رئيس الشاباك بالاجتماع برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، خلال زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وقالت الصحيفة ان زيارة رئيس جهاز الشاباك إلى عمان هدفها نقل رسالة تأكيد من حكومة الاحتلال للسلطات الأردنية على الأهمية التي توليها للعلاقات معهم.

يذكر ان زيارة بار، تأتي في سياق زيارات مسؤولين كبار في دولة الاحتلال للاردن خلال الاشهر الماضية، حيث سبقه في ذلك رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ورئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ.