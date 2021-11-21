قوات الاحتلال تقتحم رام الله فجرا

وطن: أصيب فجر اليوم الأحد، صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من الشبان بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي عين منجد بمدينة رام الله، حيث تصدى لها الشبان، ما أسفر عن إصابة الصحفي ماهر هارون برصاصة "مطاطية"، وعشرات المواطنين بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السلامين (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في حي الشرفة بمدينة البيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.