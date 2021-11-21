الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من الخليل وشاباً من رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، أسيرين محررين من مدينة الخليل، وهما : بلال أبو حسين، وطارق عاشور، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، أحياء في مدينة رام الله واعتقلت شابا خلال اقتحامها لأحد المنازل.

وداهمت قوات الاحتلال حي عين منجد، ومحيط مخيم الأمعري وسط رام الله، واعتقلت الشاب محمد السلامين من منزله بحي الشرفة وسط المدينة.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة المصور الصحفي ماهر هارون بالمطاط.