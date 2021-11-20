"حزب الله" يدين تصنيف بريطانيا لحماس بـ"الإرهاب"

وطن: دان حزب الله اللبناني، قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تنظيماً إرهابياً.

واعتبر الحزب في بيان مساء اليوم السبت، أن القرار هو قرار خاطئ وظالم، وهو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير".

وبحسب البيان، دعا حزب الله الحكومة البريطانية إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار.

وأضاف الحزب "نعتقد بكل إيمان ويقين أن هذا القرار لن يوثر على شعبنا الفلسطيني المقاوم، وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء، وعلى سائر فصائل المقاومة بل سيزيدها عزيمةً واصرارًا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير".

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أمس الجمعة ،أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس، بأكملها في بريطانيا.