الباحثة الفلسطينية د. رولا الخراز تشارك بورقة علمية في مؤتمر بتركيا عن دمج الأطفال ذوي الإعاقة

وطن: شاركت د. رولا عبد الرحمن الخراز التي تحمل شهادة الدكتوراة في فلسفة التربية الخاصة ومشرفة تربية خاصة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - مديرية نابلس، في مؤتمر أكاديمية "ريمار" الرابع للدراسات المعاصرة في العلوم الاجتماعية في تركيا، بالتعاون مع جامعة "حران" والعديد من الجامعات والمؤسسات الاكاديمية.

وتقدمت الخراز وهي من مدينة نابلس، في ورقة بحثية نوعية تحدثت من خلالها عن أهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة منذ الصغر في رياض الأطفال لما له من اثار إيجابية على الطفل ومن حوله، كذلك تحدثت عن اتجاهات مربيات الأطفال نحو الدمج والمعيقات التي تحول دون ذلك.

كما تحدثت عن أهمية تأهيل مربيات رياض الأطفال لتعامل مع مختلف الاعاقات وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأطفال ليكونوا افرادا فاعلين في المجتمع.

وأكدت الورقة على أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تدريب وتأهيل وعمل ورش عمل حول آلية التعامل مع الأطفال من مختلف الاعاقات، كون ذلك حق كفله لهم قانون ذوي الإعاقة وحقوق الانسان بغض النظر عن نوع الإعاقة.

وشارك في المؤتمر رئيس جامعة "اغدير" التركية البروفيسور "محمد حقي الما"، وأكثر من 100 باحث وباحثة من 14 دولة.

وعملت الخراز في مجال التربية الخاصة لمدة 17 عاما ما بين معلمة تربية خاصة ومرشدة تعليم جامع، وحاليا مشرفة لتربية الخاصة في مديرية نابلس.

لديها العديد من الدراسات والبحوث المنشورة في مجال التربية الخاصة، وشاركت في العديد من ورش العمل والمؤتمرات العلمية. وقد عملت في العديد من اللجان العلمية في المؤتمرات الدولية والمحلية.