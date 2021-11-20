مواجهات مع الاحتلال في بلدة العيسوية

وطن: اندلعت مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال شرق القدس، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين ومنازلهم.

وتندلع المواجهات في البلدة لليوم الرابع على التوالي بعد اقتحام الاحتلال المتواصل للبلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، شابين بعد اقتحامها البلدة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد زكريا عليان، ومحمد جمال عليان عقب اقتحام منزليهما في البلدة، كما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اطلقوا القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين ومنازلهم.

وبدأت المواجهات عقب اعدام قوات الاحتلال للشهيد الفتى عمر أبو عصب، مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث ترفض قوات الاحتلال تسليم جثمانه.