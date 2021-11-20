" بدأنا تحركا واسعا لمواجهة القرار البريطاني وقطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه "
اسماعيل هنية : القرار البريطاني بحظر حماس اعتداء على الشعب الفلسطيني ويتماهى مع الاحتلال
20.11.2021 05:30 PM
وطن: قب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، إعلان الحركة، منظمة إرهابية.
وقال هنية في تصريحات له، مساء اليوم السبت: "قرار باتيل اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، اعتداء جديد على شعبنا حقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة"،
وأضاف هنية: "هذه الخطوة تعبر عن الانحياز للاحتلال الاسرائيلي، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة
المصدر : وكالة "الرأي" المحلية.