شبكة المنظمات الأهلية تستنكر إعلان الداخلية البريطانية حركة حماس منظمة إرهابية

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة إعلان وزارة الداخلية البريطانية حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية.

واعتبرت الشبكة قرار الداخلية البريطانية انتهاكاً للقانون الدولي واستهداف للشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية الذي يواجه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة.

وتطالب الشبكة الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا القرار الجائر والانحياز لمبادئ القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان وتصويب مواقفها تجاه قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.

كما تطالب الشبكة البرلمان البريطاني بعدم التصويت على هذا القرار واتخاذ قرارات بإلزام دولة الاحتلال بوقف جرائمها بحق شعبنا وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنظومة حقوق الإنسان.