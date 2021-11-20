السفير عبد الهادي يبحث مع سفير جمهورية الهند آخر تطورات القضية الفلسطينية

وطن: بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي اليوم السبت، مع سفير جمهورية الهند لدى سوريا ماهيندر سينغ كانيال، آخر التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، عقد في مقر السفارة الهندية بالعاصمة السورية دمشق.



وثمن السفير عبد الهادي عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين البلدين الهند وفلسطين مشيراً إلى أن القائد مهاتما غاندي يعتبر بوصلة من أجل تحرير وطننا.

ووضع عبد الهادي سفير الهند في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بالإضافة إلى مخططات التهويد التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها.

كما تطرق السفير عبد الهادي إلى الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب ، ودعا الهند للتحرك لدى المجتمع الدولي من اجل وقف الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني وإنهاء جريمة الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.



من جهته أكد السفير الهندي على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين الهند وفلسطين مشيراً إلى انها علاقة تضرب في أعماق التاريخ مؤكداً على موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية وان يكون ببلد مستقل ويأخذ حقوقه ولا يستحق كل هذا العذاب المستمر بسبب سياسة إسرائيل القمعية معرباً بأنه قد حان الوقت لينتهي الصراع في فلسطين ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه مؤكدا على أهمية استمرار العمل من أجل تحقيق حل الدولتين موضحاً موقف بلاده الداعم لدفع أي عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين.