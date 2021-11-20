حالة وفاة و 93 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و 93 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 18، طوباس 3، الخليل 5، طولكرم 2، جنين 2، نابلس 3، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 55".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 13، طوباس 5، الخليل 28، طولكرم 4، جنين 17، نابلس 3، رام الله والبيرة 8، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 200".

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

إحصائيات حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا:

المطعمون جزئياً (جرعة واحدة)

فلسطين : 1,240,036

الضفة الغربية: 870,609

قطاع غزة: 369,427

مكتملو التطعيم (جرعتين + متلقو لقاح سبوتنيك لايت)

فلسطين: 1,402,741

الضفة الغربية: 1,020,755

قطاع غزة:381,986

متلقو 3 جرعات

فلسطين: 120,559

الضفة الغربية: 103,920

قطاع غزة: 16,639

عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين

فلسطين: 2,763,336

الضفة الغربية: 1,995,284

قطاع غزة: 768,052