تجمع الشخصيات المستقلة: قرار بريطانيا امتداد للنهج الاستعماري و إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

وطن: استنكر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين و الشتات برئاسة د.ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير قرار حكومة بريطانيا بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية.

وأكد التجمع في بيان وصلت وطن نسخة عنه؛ بأن قرار حكومة بريطانيا هو قرار إرهابي و عنصري و امتداد لسياسة الاستعمار و تبرير ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني صاحب الأرض. و شدد البيان على أن حكومة بريطانيا التي أصدرت وعد بلفور هي التي أسست للإرهاب و التهجير القسري وهي مسؤولة عن كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين طوال العقود الماضية، معتبراً القرار الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، و إمعانا في ممارسة العنصرية و الاضطهاد ضده.

كما أكد البيان بأن حكومة بريطانيا منحازة للاحتلال و غير مؤهلة أو محولة بتصنيف أبناء الشعب الفلسطيني و فصائله.

و أشار التجمع إلى أن قرار الحكومة البريطانية يخالف إرادة الشعب البريطاني الذي يتزايد دعمه للقضية الفلسطينية نتيجة الوعي الأخلاقي و تفهم الحقائق والكشف عن كذب الاحتلال الإسرائيلي و جرائمه.

كما أكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة على أن حركة المقاومة الإسلامية حماس هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني و القوى الوطنية المقاومة للاحتلال و التي تدافع عن شعبها و أرضها المحتلة، و أن الشعب الفلسطيني لا يقبل تصنيف أي فرد فلسطيني أو فصيل كإرهابي.

و اختتم البيان بضرورة رص الصفوف و استعادة الوحدة الوطنية و الوقوف بشكل جاد و حاسم تجاه هذا القرار الجائر، كما دعا الشعب البريطاني للضغط على حكومته من أجل عدولها عن هذا القرار و الالتزام بالاعتراف بالخطأ التاريخي في حق الشعب الفلسطيني وتعويضه.