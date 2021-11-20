مركز الإنسان يدعو البرلمان البريطاني عدم تمرير قرار اعتبار حماس منظمة "ارهابية"

وطن: أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، القرار الذي صدر عن وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" أمس الجمعة الموافق 19نوفمبر/تشرين الثاني2021م، بحظر أحد أهم فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس"، ونيتها استصدار قرار من البرلمان يصنف الحركة منظمة إرهابية، ويأتي هذا القرار بعد مرور 104 اعوام على وعد بلفور الذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني "آرثر بلفور"، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، من خلال إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وبدوره يعتبر القرارين اعتداء على حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير.

وقال إن هذا القرار يمثل سلوك بريطانيا الاستعماري والنهج القديم الجديد ضد القضية الفلسطينية، وعدوانا خطيرا على حقوق الفلسطينيين، خاصة في ظل النشاط الدولي للدفاع عن حقوقهم في معظم الدول الأوربية بما فيها بريطانيا، الأمر الذي سيشجع الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من التنكر لحقوق الفلسطينيين.

ودعا المركز البرلمان البريطاني الى عدم تمرير هذا القرار.