فراس ملحم: سلطة النقد بصدد اطلاق برنامج تمويلي لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة

وطن: قال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم أن سلطة النقد الفلسطينية بصدد اطلاق برنامج تمويلي مخصص لدعم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وأنها ستدعو المستثمرين وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من مزاياه بعد الاعلان عن انطلاقه رسميا في الاسابيع المقبلة.

ولفت د. ملحم خلال زيارته لمقر شركة كهرباء محافظة القدس إلى أنه سيتم ضخ مبلغ 200 مليون دولار من أصل 435 مليون دولار التي تمثل إجمالي قيمة برنامج "استدامة" في مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والزراعة ومعالجة المياه وتوفير السكن وايضا للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والنساء والفئات المهمشة إضافة إلى تشجيع الوصول لكافة المناطق وخاصة المناطق المصنفة "ج"، وأشار الى أن سلطة النقد تعمل على وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل البرنامج وآليات تنفيذه.



وكانت سلطة النقد قد اطلعت على التوجهات المستقبلية لدى شركة كهرباء محافظة القدس للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والتي كانت قد بدأتها قبل خمسة أعوام، وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لديها، وتقليل الاعتماد على شركة كهرباء إسرائيل في شراء الطاقة.



وخلال زيارة المحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة، للمقر الرئيس لشركة كهرباء القدس في شارع صلاح الدين بالقدس، حيث كان في استقبالهما كلّ من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام م. هشام العمري وعضو مجلس الإدارة خالد أبو عكر ومساعد المدير العام للشؤون المالية فراس القواسمي أطلع م. العمري محافظ سلطة النقد ونائبه على التحديات الماثلة أمام شركة كهرباء القدس، وتطورات الحوكمة التي قام بها مجلس إدارة الشركة في دوائرها المختلفة خلال السنوات الأخيرة، وانعكاسات ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.



بدوره أكد د. ملحم على أهمية ما قامت به شركة كهرباء محافظة القدس من عملية إعادة هيكلة، وهو ما ساهم في تمتين قدرتها على مواجهة التحديات.



وخلال زيارة إلى متحف شركة كهرباء محافظة القدس، اطلع مساعد المدير العام للشركة هاني غوشة محافظ سلطة النقد ونائبه على تاريخ الشركة منذ ما يربو على 107 أعوام في مدينة القدس، علما أن الافتتاح الرسمي للمتحف سيكون في 24 تشرين ثاني الجاري.

وقدم مدير دائرة التحكم والمراقبة (سكادا) المهندس أمجد كمال عرضا حول آليات الربط بين فروع الشركة في مناطق امتيازها ومصادر الطاقة الكهربائية التي تزود بها مشتركيها والمتمثلة في نحو 600 ميغا من كهرباء إسرائيل، 100 ميغا يتم الزود بها عبر شركة النقل الوطنية، و40 ميغا تستوردها الشركة من الأردن إضافة إلى 30 ميغا يتم توليدها عبر مشاريع الطاقة الشمسية.