غزة: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24ساعة

وطن: نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في التقرير، أنه سجل لدى الوزارة تسجيل حالة وفاة واحدة و55 إصابة جديدة بعد اجرائها 448 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن اجمالي أعداد الوفيات بلغت 1629 بعد تسجيل حالة واحدة خلال الـ24 ساعة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 183025 حالة ، بعد تسجيل 200حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغ 186297 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1643 حالة، فيما وصل اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبشأن التطعيمات، بينت الوزارة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ: 1606760 جرعة واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 494444 شخصا.