4 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية

وطن: يواصل أربعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 129 يوما.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: هشام أبو هواش منذ (96 يوما)، وعياد الهريمي منذ (59 يوما)، ولؤي الأشقر، وهو مضرب منذ (41 يوما).

وأوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح صحفي السبت، أن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من امكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي الى شلل أو استشهاده، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها عدة التماسات قُدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبًا بحياة الأسير وصحته.

ولفت الى أن الفسفوس يعاني من تجلطات في الدم، ونقص كبير في كمية السوائل والفيتامينات في جسمه، وتشنجات في أطرافه، إضافة لفقدان الوعي بشكل متقطع، وعدم القدرة على النطق بشكل جيد.

وأوضح عبد ربه أن بقية الأسرى يعانون أوضاعًا صحية صعبة، من نقصان نسبة السوائل بالجسم، وحالات الصداع والهزال الشديدين، وآلام الجسم المختلفة.

يذكر أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر (103) أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، أول أمس الخميس.

وبتاريخ 11 من الشهر الجاري علّق الأسير مقداد القواسمة اضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام المقبل.

