الخبير البيئي د. أبو قرع يدعو عبر "وطن" الى استغلال قرار الامم المتحدة بالسيادة الكاملة على مواردنا الطبيعية لحماية البيئة الفلسطينية

وطن: أقرت الجمعية العامة للأمم المتحده قبل ايام، وبأغلبية ساحقة من 157 دولة، ومعارضة 7 دول فقط منها "إسرائيل" والولايات المتحده وكندا وبعض الجزر الصغيره، مشروع قرار بشرعية "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة على موارده الطبيعية"، حيث يؤكد القرار على الحقوق على الأرض والمياه، والمطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار والعزل، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يطالب القرار "إسرائيل" بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، دعا الخبير البيئي د.عقل ابو قرع الى الاستغلال الامثل للمصادر الطبيعية المحدودة في بلادنا وفي اطار التنمية المستدامة، سواء أكانت مياه أو اراضي وما تحويه من ثروات أو تنوع حيوي، وذلك بسبب محدودية هذه المصادر وعدم القدرة على الوصول الى جزء كبير منها بسبب قيود الاحتلال ووقوع جزء كبير منها في المناطق المسماة " ج"، والتي تشكل الجزء الاكبر من الاراضي التي تحوي المياه والمصادر الطبيعية مثل منطقة الاغوار.

التنمية المستدامة

واضاف د. أبو قرع ان التنمية المستدامة، التي تحافظ على ديمومتها واستمرارها وبدون استخدام او هدر اضافي للمصادر الطبيعية من المفترض ان تكون الهدف الاساس لاستغلال مصادرنا الطبيعية الضحلة، سواء أكان ذلك مياه، حيث من المعروف ان اكثر من 95% من مصادر المياه في بلادنا هي من مصادر جوفية، وبالتالي استغلالها في التنمية الزراعية بشكل مستدام وبشكل علمي ، وما ينطبق على الزراعة ينطبق على الصناعة وعلى المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية، التي تحتاج الى مياه والى حيز اي اراضي وما تحويه من ثروات طبيعية.

انتهاك القانون الدولي

وبين أبو قرع ان القرار الذي صدر قبل أيام من الجمعية العامة للامم المتحدة، يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني على الموارد الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

البيئة الفلسطينية

وأشار د. أبو قرع الى أن القرار يطالب "إسرائيل" بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يعتبر عنصرا هاما يمكن للجانب الفلسطيني استخدامه في المحافل الدولية، خاصة واننا نعلم ان مياه مجاري المستوطنات ما زالت تتدفق في اراضي الفلسطينيين في القرى المجاورة للمستوطنات، سواء أكان ذلك في منطقة سلفيت او في اراضي منطقة الخضر في مدينة بيت لحم او في بعض قرى مدينة رام اللة، وأن هناك نفايات من مصادر اسرائيلية ومنها نفايات خطيرة وإلكترونية ما زال يتم التخلص منها بشكل أو بآخر في الاراضي الفلسطينية.