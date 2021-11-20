منخفض جوي يضرب البلاد اليوم وغداً

وطن: تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا،الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا،الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وغدا الاحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما الى غائم جزئي وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق على فترات قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتبقى فرصه ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .