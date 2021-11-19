سفارة فلسطين في بريطانيا تدين قرار الحكومة البريطانية بتصنيف حماس كحركة "ارهابية" وتصفه بـ الـ"خطوة رجعية"

وطن: أدانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة اليوم قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس بـ "منظمة إرهابية" ، ووصفته بأنه خطوة ستجعل صنع السلام أكثر صعوبة ويقلل من دور المملكة المتحدة.

وأشارت السفارة في بيان صحفي، أن القرار أظهر المملكة المتحدة بأنها كانت مهتمة بتبني سياسة إسرائيلية صفرية أكثر من اهتمامها بمسؤوليتها التاريخية وعلاقتها بفلسطين، أو في تعزيز الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم.

وقالت: "بهذه الخطوة ، أدت الحكومة البريطانية إلى تعقيد جهود الوحدة الفلسطينية وقوضت الديمقراطية الفلسطينية". موضحة "أنها خطوة رجعية ومن جانب واحد ولن تفعل شيئًا للجهود المبذولة لتأمين نتيجة سلمية للدولتين ، وهي نتيجة تقوضها يوميًا جرائم الحرب الإسرائيلية ، بما في ذلك مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير القانوني في الأراضي المحتلة"