الفصائل الفلسطينية تدين قرار بريطانيا تصنيف حماس كحركة "إرهابية"

وطن: وطن: أدانت الفصائل الفلسطينية، قرار بريطانيا، تجاه حماس، باعتبارها حركة إرهابية.

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية بحق حركة احماس، وبحق كل من يدعمها.

وقالت الحركة في بيان وصل وطن نسخة عنه "إن هذا القرار هو قرار عدائي ظالم يخدم الاحتلال الصهيوني، ويبقي بريطانيا رهينة الموقف الصهيوني، ففي الوقت الذي كان على بريطانيا التكفير عن أخطائها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فإنها تتخذ هذا القرار العدائي الذي يمس بالشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه."

وتابعت الحركة "إن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ، ولن تتخلى القوى الفلسطينية عن ممارسة هذا الحق بكل الأشكال ، مهما بلغ انحياز الحكومات الظالمة والمنافقة للاحتلال الارهابي المجرم."

من جانبها استنكرت الجبهة الشعبية، قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اليوم إعلان حركة حماس تنظيماً "إرهابيا"، واعتبرته قراراً يستهدف المقاومة المشروعة لشعبنا ويأتي استمراراً لموقف بريطانيا المعادي لشعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى الآن.

وطالبت الجبهة الشعبية في بيان وصل وطن نسخة عنه بريطانيا بالعدول عن هذا القرار المنحاز للكيان الصهيوني، وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه المشروعة، وتصويب جريمتها التي أدّت لإنشاء الكيان الصهيوني على أرضنا من خلال الاعتراف بحقوق شعبنا كاملة.

ودعت الجبهة الشعبية القوى والفعاليات الداعمة لشعبنا في بريطانيا وأوروبا لمواجهة هذا القرار وإدانته ورفضه، معتبرة ما يقوم به الاحتلال إزاء شعبنا من جرائم واعتداءات ومصادرة أراضي هو الإرهاب الحقيقي الذي تنحاز له بريطانيا وتغطيه في المحافل الدولية.

بدورها أدانت حركة المبادرة الوطنية قرار وزيرة الداخلية البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية، ووصفته بالقرار الجائر الذي يعمق انحياز حكومة بوريس جونسون لحكومة الاحتلال والتطرف العنصري الإسرائيلية، ويدمر فرص السلام العادل، ويمثل اعتداءً على القانون الدولي، و حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديموقراطية و الدفاع عن حقوقه الوطنية.

وقالت المبادرة في بيان وصل وطن نسخة عنه أن هذا القرار الجائر يمثل رضوخا لإملاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت الذي تواصل حكومته هجماتها ضد الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية و منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الداخلية البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة إرهابية، وحظر أنشطتها في كامل المملكة المتحدة.

ورأت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل وطن نسخة عنه أن هذا الموقف البريطاني يدلل على وجود استخفاف واستهتار بريطاني جديد وواضح للمبادئ المستقرة في القانون والعمل والقضاء الدولي، وُيعتبر بمثابة امتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور.

وجددت "الجبهة" تحذيرها من تداعيات هذا القرار، لما يشكله من استهداف مباشر للشعب الفلسطيني ومقاومته كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية. ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي، بالعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في مقاومة المحتل .

وطالبت الجبهة الديمقراطية بالتحرك والدعوة لموقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي ضد هذا القرار الظالم، داعية في الوقت نفسه الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا الإجراء والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن حركة حماس ستبقى مكوناً من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار المجحف والظالم حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحدود عام 1967.