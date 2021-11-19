هيئة الأسرى: اسرى عوفر يبدأون غدا خطوات تصعيدية ضد إدارة السجن

وطن: ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان أسرى سجن عوفر سوف يبدأون غدا خطوات تصعيدية ضد إدارة السجن التي تتعمد تقليص مواد "الكانتينا" وبعض أدوات الطهي وقطع الماء على مراحل وفرض غرامات مالية على بعضهم، بالإضافة لمنع إدخال الملابس ونقصها ونقص الأغطية الشتوية إضافة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وقالت الهيئة ان خطوات التصعيد تتمثل بإعادة وجبات الطعام يوم غد السبت، وتقليص التمثيل الاعتقالي للاسرى إلى ممثل واحد وخطوات اخرى اضافية نهاية الأسبوع