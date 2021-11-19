إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

وطن: أصيب 22 مواطنا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات على جبل صبيح في بيتا، مشيرا إلى أن المواجهات مازالت مستمرة.

وأشار إلى أن 7 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية بيت دجن، وجرى علاجهم ميدانيا.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ شهر مايو/ أيار الماضي، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، فيما تشهد قرية بيت دجن منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

(وفا)