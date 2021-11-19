ألمانيا تقرّ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

وطن: أقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" أمس الخميس، إجراءات أكثر شدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث وصلت الإصابات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ بداية الوباء.

وتشمل هذه الإجراءات السماح فقط للمطعمين، أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي بالدخول لأماكن العمل، أو باستخدام وسائل النقل.

وبموجب القرار الجديد، تسمح الولايات الفيدرالية فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كورونا دخول المطاعم أو الحانات أو المناسبات الثقافية.

وبهدف حماية كبار السن من كورونا، سيكون الاختبار إلزاميًا للموظفين والزوار في دور رعاية المسنين، بما في ذلك أولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من المرض.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في ألمانيا منذ انتشار الوباء 5 ملايين و233 ألفًا و686، منها 99 ألفًا و169 وفاة، وفق موقع "ورلدوميتر".